Covid-19

Muitas lojas chinesas em Díli, e outros espaços comerciais e de restauração começaram hoje a fechar as portas como medida preventiva da pandemia da covid-19 e depois da confirmação do primeiro caso no país.

Esta decisão foi uma opção individual, sendo que a nível das empresas não houve ainda recomendações oficiais sobre qualquer encerramento ou restrições.

O fecho das lojas chinesas, que começou a notar-se no domingo, alargou-se a ruas comerciais e a espaços de grande dimensão, como é o caso do maior centro comercial da cidade, o Timor Plaza.