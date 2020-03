Covid-19

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje a suspensão, a partir de quarta-feira e por duas semanas, de todos os voos de passageiros, incluindo em trânsito, devido à pandemia da covid-19.

As autoridades decidiram "suspender todas as chegadas e partidas de passageiros, bem como aqueles que estão em trânsito, nos Emirados Árabes Unidos", no âmbito das medidas de prevenção para impedir a propagação da covid-19, noticiou a agência oficial WAM.

"Os voos de carga e de retirada sanitária não são abrangidos" por esta medida, que pode ser revista dentro de duas semanas, acrescentou.