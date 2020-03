Covid-19

O médico português representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques sublinhou hoje em entrevista à Lusa que 40% dos casos importados foram detetados no território através da medição da temperatura.

"Fizemos uma coisa muito simples: fazer testes às pessoas todas que entraram em Macau e (...) controlo de temperatura. E posso dizer que em 40% dos casos detetámos [as situações] através do controlo de temperatura", defendeu o pediatra que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus.

O especialista frisou que as "estatísticas apontam para 40%, o que vai ao encontro do que está a ser feito em muitos países".