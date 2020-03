Covid-19

O médico português representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques disse hoje à Lusa que a 'receita' para vencer a guerra contra a covid-19 passa pelas máscaras, desinfetantes, isolamento e rastreios.

O pediatra, que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus, mostrou-se "preocupado", enquanto médico e português, com o aumento de casos em Portugal e com "algumas imagens" que ilustram situações de incumprimento de regras básicas, afirmou em entrevista à Lusa.

"Vejo às vezes, com preocupação, como português, (...) imagens na rua e em locais" que mostram pessoas "que não estão a seguir regras", que é preciso "cumprir numa situação de pandemia", afirmou o especialista, salientando que, "a curto prazo (...) será diferente: quando surgirem mais casos e mais mortes o impacto será maior".