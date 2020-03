Covid-19

(CORREÇÃO e NOVO TÍTULO) Macau, China, 23 mar 2020 (Lusa) - O médico português representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques disse hoje à Lusa que a 'receita' para vencer a guerra contra a covid-19 passa pelas máscaras, lavagem de mãos, isolamento e rastreios.(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR AO LONGO DO TEXTO DESINFETANTE POR LAVAGEM DE MÃOS).

O pediatra, que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus, mostrou-se "preocupado", enquanto médico e português, com o aumento de casos em Portugal e com "algumas imagens" que ilustram situações de incumprimento de regras básicas, afirmou em entrevista à Lusa.