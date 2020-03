Covid-19

O Governo timorense aprovou hoje comprar ao Governo chinês medicamentos e equipamento médico para fortalecer a capacidade de resposta do executivo à pandemia da covid-19, quando há para já um caso confirmado em Timor-Leste.

Fidelis Magalhães, ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares explicou à Lusa que a proposta inicial discutida hoje em Conselho de Ministros prevê um gasto em torno aos 11 milhões de dólares (10,29 milhões de euros).

O valor, explicou, será usado e atualizado de acordo com "as necessidades" do país.