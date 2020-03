Covid-19

O Governo timorense pretende que a declaração do estado de emergência, que tem ainda de passar pelo Presidente e Parlamento, entre em vigor na próxima quinta-feira, disseram à Lusa fontes do executivo.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, disse à Lusa que a carta com o pedido, aprovada hoje em Conselho de Ministros, foi já entregue na Presidência da República.

Por seu lado, fonte da Presidência e fonte do Governo disseram à Lusa que estão a ser convocadas já para a manhã de terça-feira as necessárias reuniões do Conselho Superior de Defesa e Segurança (às 09:00 locais) e do Conselho de Estado (às 11:00 locais, menos 11 horas em Lisboa).