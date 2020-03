Covid-19

A Comissão Coordenadora Distrital da Guarda do Bloco de Esquerda (BE) apelou hoje aos 14 municípios do distrito que isentem famílias e empresas do pagamento de água, saneamento e resíduos, devido à pandemia causada pela covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a estrutura distrital do BE/Guarda vaticina que com a situação atual do país, que obriga ao isolamento/quarentena dos habitantes e ao fecho de muitas empresas/comércio local, "vão certamente as famílias e empresários ter mais despesas".

O consumo de água aumentará "em virtude da prevenção e controle da propagação da covid-19 aquando da lavagem frequente das mãos, maior frequência de lavagem da roupa, mais realização de banhos de todo o agregado familiar", justifica.