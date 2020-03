Covid-19

A Linha SOS Voz Amiga registou nas últimas semanas um aumento de chamadas de pessoas "angustiadas" com a "fase difícil" que o país e o mundo atravessam com a pandemia de Covid-19, disse hoje o presidente do serviço.

"Pessoas com depressão e outras doenças do foro mental, sentem-se mais angustiadas e a percentagem de apelos ronda os 40%, visivelmente superior aos valores médios do ano passado", adiantou à agência Lusa o presidente da Associação Voz Amiga.

Francisco Paulino sublinhou que apesar de Portugal estar em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, "a generosidade dos voluntários do SOS Voz Amiga, com o apoio técnico da Altice Portugal", permite que a primeira linha telefónica de ajuda em Portugal continue disponível diariamente entre as 16:00 e as 24:00.