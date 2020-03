Covid-19

Os utentes do lar de Famalicão que no sábado ficou sem funcionários devido à covid-19 foram transferidos durante a noite para o Hospital Militar do Porto, onde ficam provisoriamente instalados e em isolamento, disse hoje fonte da autarquia famalicense.

Segundo a fonte, em causa estão 31 utentes, cuja transferência decorreu "sem incidentes".

De acordo com fonte dos bombeiros, 17 idosos foram transferidos de ambulância e os restantes num autocarro.