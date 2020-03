Covid-19

A rede de 'fast-food' McDonald's anunciou hoje o encerramento de todos os restaurantes no Reino Unido na sequência do apelo do Governo ao distanciamento social devido à covid-19, que levou ao fecho de milhares estabelecimentos comerciais no país.

Os cerca de 1.270 restaurantes vão fechar às 19:00 de hoje para proteger "o bem-estar e a segurança" dos funcionários, bem como no melhor interesse dos clientes, justificou o presidente executivo para o Reino Unido e Irlanda, Paul Pomroy.

A empresa já havia removido todas as suas áreas com mesas e cadeiras e só servia para levar para fora, mas o responsável reconheceu que manter o distanciamento social seguro "é cada vez mais difícil".