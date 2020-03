Covid-19

O Metropolitano de Lisboa vai funcionar a partir de hoje em horário de fim de semana, mantendo a circulação com comboios de seis carruagens durante o dia e com comboios de três carruagens à noite.

Num comunicado hoje divulgado, o Metropolitano de Lisboa refere que as medidas resultam da declaração de estado de emergência e do despacho de 22 de março do gabinete do ministro do Ambiente e Ação Climática, procurando "contribuir para a redução da propagação da covid-19".

"O Metropolitano de Lisboa implementará, a partir de hoje, dia 23 de março, alguns ajustamentos adicionais no seu nível de oferta e no funcionamento de alguns serviços, tendo em conta a redução que se tem verificado na procura na sua rede", pode ler-se na nota.