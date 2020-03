Covid-19

Os motoristas de transporte de mercadorias reclamaram hoje medidas de apoio e proteção enquanto trabalham para abastecer a população durante a pandemia, alertando que são potenciais propagadores da doença devido às "constantes deslocações" pelo país e Europa".

"Temos plena consciência de que não podemos parar e que, com isso, estamos a correr sérios riscos, tal como outros profissionais, com a agravante do potencial de propagação da doença Covid-19 devido às nossas constantes deslocações pelo país e pela Europa", lê-se numa carta aberta endereçada pelo Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa.

Justificando a carta aberta com a "total ausência de resposta aos dois pedidos feitos anteriormente [a 13 e 19 de março] a vários ministérios, associações patronais e até outros sindicatos representativos do setor", o SIMM diz que os motoristas de mercadorias têm "plena consciência da importância" da sua missão no atual momento, mas sentem-se "abandonados".