Covid-19

O edifício do Campo da Barca, no Funchal, onde estão instalados vários serviços do Governo da Madeira foi encerrado depois de confirmada a infeção de um funcionário com covid-19, anunciou hoje a Secretaria Regional da Saúde.

"A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil informa que no seguimento da confirmação de infeção de um indivíduo do sexo masculino por covid-19, dia 22 de março de 2020, e tratando-se de um funcionário do Edifício do Campo da Barca, o delegado de Saúde do Funchal procedeu ao encerramento deste edifício a partir de hoje", pode ler-se num comunicado.

Neste edifício funcionam os serviços da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e a empresa Investimentos Habitacionais da Madeira, com um total de cerca de 500 trabalhadores.