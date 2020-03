Covid-19

Um líder religioso muçulmano de 70 anos, originário do Bangladesh, foi a primeira vítima mortal do novo coronavírus na Gâmbia, onde estava depois de várias celebrações religiosas feitas noutros países, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com a agência de notícias France-Presse, o imã tornou-se o segundo caso detetado neste pequeno país da África Ocidental, depois de ter chegado do Senegal no dia 13 de março, disse o Ministério da Saúde em comunicado.

Este cidadão do Bangladesh tinha-se estabelecido na parte residencial de uma mesquita em Bundung, na periferia da capital, Banjul, "e estava envolvido em atividades religiosas, estando em contacto com várias pessoas", lê-se ainda na declaração emitida no domingo e recebida hoje pela AFP.