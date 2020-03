Covid-19

Uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro está infetada com covid-19, o que levou a instituição a ativar a segunda fase do plano de contingência, colocando outros idosos em isolamento, disse hoje o provedor.

"Trata-se de uma senhora com cerca de 90 anos que deu positivo no teste e já foi transportada para o Hospital de Aveiro", disse à Lusa o provedor da Misericórdia de Aveiro, Lacerda Pais.

Lacerda Pais referiu ainda que há outros utentes do lar, situado no Complexo Social da Moita, que estão em isolamento, não precisando o número, adiantando que todos os dados são reportados à Direção-Geral da Saúde.