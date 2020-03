Covid-19

As autoridades nigerianas anunciaram hoje a primeira morte causada pela Covid-19, depois de o país mais populoso da África, com 200 milhões de habitantes, ter registado um aumento acentuado do número de casos de infeção nos últimos dias.

"A primeira morte da Covid-19 foi registada", anunciou a Agência Nigeriana de Controle de Doenças (NCDC) na sua conta no Twitter.

"Trata-se de um homem de 67 anos, que regressou à Nigéria depois de ter sido hospitalizado em Inglaterra", adiantou a mesma entidade.