Covid-19

O Bundesbank prevê "uma recessão pronunciada" na Alemanha devido à paralisação económica resultante da pandemia do novo coronavírus, foi hoje anunciado.

No boletim de março hoje divulgado, o Bundesbank afirma que as medidas para parar a propagação do novo vírus e não sobrecarregar o sistema sanitário "têm grandes efeitos económicos".

"A Alemanha enfrenta desafios até agora desconhecidos devido à pandemia do novo coronavírus, sobretudo para o sistema sanitário", segundo o Bundesbank.