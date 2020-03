OE2020

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que prevê que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) entre em vigor em 01 de abril, depois de o Presidente da República ter promulgado o documento.

"Prevemos que o Orçamento entre em vigor no dia 01 de abril", afirmou Mário Centeno aos jornalistas no final de uma audição com o Presidente da República, que decorreu no Palácio de Belém.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o OE2020, mas avisou que "a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido" com a pandemia da covid-19.