Covid-19

A Câmara e a Santa Casa da Misericórdia de Resende pediram hoje aos enfermeiros disponíveis que se voluntariem para trabalhar nesta instituição, que se encontra "com falta de pessoal qualificado", devido à covid-19.

O apelo, colocado no Facebook do município, é feito "a todos os profissionais de saúde na área da enfermagem que tenham alguma disponibilidade para se voluntariarem a colaborar com a Santa Casa na prestação de cuidados de saúde aos utentes desta instituição".

"Apelamos a que sejam empenhados todos os esforços para ajudar a Santa Casa neste momento difícil. Vamos ser solidários com quem precisa", sublinha.