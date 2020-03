Covid-19

As autoridades do Zimbabué anunciaram hoje a morte de um dos dois pacientes oficialmente como estando infetados com covid-19, divulgou a emissora nacional.

"O Ministro da Saúde e Bem-Estar Infantil, Obediah Moyo, confirmou a morte de Zororo Makamba, o segundo paciente, cujo teste ao vírus deu positivo (...) no Zimbábue", informou a Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), na sua conta na rede social Twitter.

Segundo as autoridades sanitárias do Zimbabué, o paciente, com 30 anos, tinha regressado ao país via Joanesburgo, África do Sul, no dia 09 de março, após uma estadia em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.