OE2020

O Presidente da República defendeu hoje que não se justifica um recurso ao Tribunal Constitucional por causa da linha circular do metro de Lisboa, argumentando que o parlamento apenas formulou uma recomendação, sem suspender qualquer decisão administrativa.

Em causa está a aprovação de uma alteração ao Orçamento do Estado para 2020, na especialidade, que motivou protestos do PS e do Governo, para a suspensão da linha circular do Metropolitano de Lisboa.

Numa nota hoje divulgada sobre a promulgação do Orçamento do Estado para 2020, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que "nenhuma das dúvidas levantadas, em termos de constitucionalidade, se afigura justificar o pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional".