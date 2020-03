Covid-19

O Governo garantiu hoje que vai manter as comparticipações ao setor social, responsáveis por lares de idosos ou centros de dia, mas pede às instituições que flexibilizem as suas respostas, devido à pandemia covid-19, nomeadamente com mais ajuda domiciliária.

O anúncio foi feito hoje pela ministra do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, no final de uma reunião com a comissão permanente do setor social, para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus, em especial nos lares de idosos que nos últimos dias registaram um aumento de doentes com a covid-19.

Esta é a segunda reunião que se realiza nas últimas três semanas entre estas entidades para encontrar medidas para controlar a pandemia que até ao momento provocou 23 mortos em Portugal.