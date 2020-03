Covid-19

A Câmara Municipal de Carregal do Sal colocou hoje à disposição o espaço do pavilhão municipal para eventual necessidade de isolamento de munícipes por causa da pandemia da covid-19.

"A câmara municipal colocou à disposição as instalações do pavilhão municipal para a eventual necessidade de isolamento de pessoas. A medida surge na sequência do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (Covid-19), ativado no dia 22 de março, pelo presidente da edilidade, Rogério Mota Abrantes", lê-se num comunicado publicado na página da internet da autarquia e na página oficial do Facebook.

A autarquia esclarece que "a estrutura tem capacidade para acolher 30 pessoas e está preparada para ser utilizada a qualquer momento, caso seja solicitado pela Direção Geral da Saúde (DGS)".