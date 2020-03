Covid-19

O Governo vai apoiar a criação de uma "plataforma inédita" para que empresas e entidades públicas e privadas façam um "investimento direto e imediato" em projetos artísticos, disse hoje à Lusa a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

"Este é um tempo que pode ser muito transformador na forma como o país se relaciona com a Cultura e com as Artes", reconheceu Graça Fonseca, a propósito do estado de emergência imposto por causa da pandemia da doença Covid-19, e que levou ao abrandamento ou paralisação de atividade de vários setores económicos, incluindo a Cultura.