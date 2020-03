Covid-19

O Governo vai permitir a abertura de todas as instituições de respostas sociais, que aguardam autorização, assim como a flexibilidade de respostas "para conseguir chegar a quem mais precisa neste momento" de disseminação da Covid-19".

O anúncio foi feito hoje pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final de uma reunião com a comissão permanente do setor social, para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus, em especial nos lares de idosos, que nos últimos dias registaram vários casos de funcionários e utentes com a covid-19.

"Descomplicação completa do que são processos burocráticos", foi a expressão usada hoje pela ministra para explicar o que o Governo decidiu fazer no atual "momento de emergência", que já provocou 23 mortos em Portugal.