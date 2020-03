Covid-19

A secretária de Estado da Administração Interna autorizou hoje a ativação do plano de emergência distrital pedido pela Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) do Porto, solicitação feita devido à pandemia da covid-19, indica comunicado enviado à Lusa.

"A proposta mereceu a anuência de Sua Excelência a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, hoje 23 de março de 2020. Neste sentido, informa-se que se encontra ativo o Plano de Emergência de Proteção Civil do Porto com o objetivo de garantir a unidade de direção e controlo, bem como uma adequada articulação dos agentes de proteção civil, entidades com dever de cooperação e outros organismos de apoio", descreve o presidente da CDPC do Porto, Marco Martins, em comunicado.

Esta autorização surge na sequência de um pedido da CDPC do Porto feito à tutela no domingo após uma reunião de urgência desta entidade.