Covid-19

O PSD vai manter-se focado em "ser parte da solução e não oposição" ao Governo no tempo crítico da pandemia de covid-19, mas o trabalho da direção continua, com os membros da Comissão Permanente aptos a reunirem por videoconferência.

Fonte oficial do partido disse que o presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, tem estado a trabalhar a partir de casa, no Porto, e deslocar-se-á a Lisboa sempre que haja trabalhos parlamentares ou outros motivos que o justifiquem.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral do PSD, José Silvano, explicou que o contacto entre os membros da direção do partido, sobretudo da Comissão Permanente, tem sido constante, por telefone, mail e `whatsapp´ e até já foi preparada uma forma rápida de todos se reunirem por videoconferência, quando for necessário.