Covid-19

A venda de medicamentos sem receita médica vai ser restringida nas farmácias para evitar a compra de "quantidades anormais" de fármacos e os doentes crónicos vão poder aviar os seus medicamentos por três meses, sem receita médica.

A informação consta de uma norma conjunta do Infarmed e da Direção-Geral da Saúde (DGS), atualizada no domingo, com uma série de orientações para as farmácias comunitárias no âmbito da infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) responsável pela pandemia de covid-19.

De acordo com estas orientações, as farmácias devem fazer uma gestão cuidada dos seus stocks e evitar o açambarcamento de medicamentos, para garantir que não faltem.