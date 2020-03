Covid-19

A responsável pelo setor do Campismo, Caravanismo e Hotelaria de Ar Livre da AHRESP mostrou-se hoje preocupada com o despacho que define as condições para o efetivo encerramento dos parques, afirmando a existência de "milhares de famílias em êxodo".

"São milhares de famílias em êxodo, em vez de continuarem confinadas como até aqui, a maioria casais seniores, pertencendo portanto ao grupo de risco dos idosos e mais vulneráveis e que estão a ficar muito ansiosos sem saberem para onde ir e o que nos dizem é que estar nos parques de campismo em Portugal neste contexto em que vivemos é o lugar mais seguro onde poderiam estar", disse à Lusa Beatriz Santos.

De acordo com a presidente do grupo de setor do Campismo, Caravanismo, Hotelaria de Ar Livre, Parques Temáticos e Espaços de Animação Turística da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), todos os "empreendimentos turísticos podem funcionar, exceto os parques de campismo".