Covid-19

A vila de Castro Laboreiro, a cerca de 27 quilómetros da sede do concelho, Melgaço, "está deserta" e sob um "silêncio total", com o recolhimento imposto pelo surto do novo coronavírus.

"O silêncio é total. Não anda ninguém na rua. Hoje de manhã fui ao banco, a Melgaço, e em 27 quilómetros de caminho até à sede do concelho cruzei-me com quatro carros. Veja lá que fartura", afirmou hoje à Lusa Adílio Pereira.

Integrada numa União de Freguesias que junta a aldeia de Lamas de Mouro, com um total de cerca de 500 habitantes, a vila de Castro Laboreiro, a mais de 100 quilómetros da capital do Alto Minho, Viana do Castelo tem, habitualmente, "pouco movimento", mas como agora "nunca se viu".