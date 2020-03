Covid-19

Portugal pediu hoje à União Europeia (UE) para participar no financiamento do repatriamento de cidadãos europeus, 63 portugueses e 17 de outras nacionalidades, retidos no Peru, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) enviada à Lusa.

"Hoje de manhã, ficou registado na plataforma informática do ERCC (Mecanismo Europeu de Proteção Civil) o pedido de cofinanciamento apresentado por Portugal para repatriamento de cidadãos da União Europeia desde Lima, Peru", lê-se na nota.

Segundo o texto, "um avião com capacidade de 298 lugares" vai ser enviado a Lima para permitir "o regresso de cidadãos de Portugal (neste momento 63), mas também de 17 outras nacionalidades europeias", voo cuja realização "já foi comunicada a todos Estados-membros da UE".