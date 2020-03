Actualidade

O economista chefe da consultora Eaglestone considerou hoje à Lusa que "será bastante difícil" Angola conseguir terminar este ano com um crescimento económico positivo devido à descida dos preços do petróleo e à pandemia de covid-19.

"Assumindo que preço do crude se mantém deprimido nos próximos tempos e tendo em conta a conjuntura económica internacional, que aponta para uma provável recessão mundial em 2020, será bastante difícil para Angola sair da atual recessão em que se encontra", disse Tiago Dionísio em declarações à Lusa, no dia em que a consultora enviou aos clientes uma análise sobre o impacto da queda dos preços do petróleo no país.

A consultora Eaglestone prevê que a descida do preço do petróleo vai originar uma quebra de 5,6 mil milhões de dólares no orçamento de Angola, equivalente a 7,4% do PIB, levando a um orçamento retificativo.