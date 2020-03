COVID-19

A comunidade chinesa residente em Vila do Conde, no distrito do Porto, doou hoje 1500 máscaras cirúrgicas à câmara municipal, juntando-se ao esforço das autoridades para evitar a propagação da pandemia covid-19.

A ação foi dinamizada por um grupo de jovens pertencentes a esta comunidade chinesa que reside em Vila Conde, e que é uma das maiores do país, sendo agora a autarquia responsável por distribuir o equipamento às unidades de saúde e instituições locais.

"Já entregámos metade [750] ao Centro Hospitalar Vila do Conde/Póvoa de Varzim e estamos a contactar as instituições locais de âmbito social para fazer o levantamento de quem mais precisa deste equipamento para ceder o resto", disse à agência Lusa a presidente da câmara, Elisa Ferraz.