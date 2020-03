Actualidade

Lisboa, 23 mar 2020 (Lusa) -- A José de Mello Saúde, que detém os hospitais privados CUF, assinou um contrato de financiamento de 33 milhões de euros com o Bank of China, com um prazo médio de quatro anos, foi hoje comunicado ao mercado.

"A José de Mello Saúde, S.A. informa que assinou um contrato de financiamento com o Bank of China, com um prazo médio de quatro anos, no montante de 33 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta operação serviu, integralmente, para refinanciar um 'Schuldschein Loan'(empréstimo) de 30 milhões de euros, contratado em outubro de 2017, com uma maturidade média de cerca de três anos.