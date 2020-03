Covid-19

Uma equipa de investigadores canadianos lançou hoje um estudo para testar os efeitos de um medicamento anti-inflamatório, o Colchicine, no risco de complicações pulmonares e de morte associadas à covid-19, anunciou o centro de investigação.

Muitas pessoas infetadas com o novo coronavírus tiveram complicações respiratórias graves, e muitas morreram, devido a um fenómeno chamado "tempestade inflamatória".

"Os investigadores levantam a hipótese de o tratamento poder reduzir as complicações" relacionadas à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), explica o centro de investigação do Instituto do Coração de Montreal, no Canadá, em comunicado.