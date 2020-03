Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE) disponibilizou-se para construir hospitais temporários e outros espaços clínicos, no âmbito do combate à covid-19, divulgou hoje esta entidade.

"Podemos construir hospitais temporários, centros de triagem, salas de isolamento. Temos em armazém e disponíveis tendas, contentores, mobiliário, geradores, aquecedores, sistemas de canalização, sistemas elétricos. Podemos também montar este tipo de estruturas em espaços que sejam disponibilizados pelos proprietários que não os estejam a usar. Temos os sistemas informáticos que controlam acessos e que com pequenas adaptações criam fichas de utentes/clientes com mais alguns campos necessários para o controlo das temperaturas, horários de medicação", lê-se no comunicado hoje divulgado, pela associação.

"Usem-nos como um recurso para ajudar a força médica", apela a APECATE.