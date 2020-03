Covid-19

O Governo moçambicano pediu hoje aos parceiros internacionais um total de 700 milhões de dólares (653 milhões de euros) para fazer face ao impacto causado pela pandemia de covid-19, anunciou o primeiro-ministro.

"Vamos precisar de 700 milhões de dólares para a componente de saúde, prevenção e tratamento", disse Carlos Agostinho do Rosário, em Maputo, no final de um encontro com parceiros.

O governante detalhou que, entre outros objetivos, o valor foi calculado para construir hospitais e cobrir o défice no Orçamento Geral do Estado, défice que poderá resultar da baixa captação de receitas.