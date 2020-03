Covid-19

O novo coronavírus ainda não chegou à Guiné-Bissau, mas os cidadãos já recorrem a diferentes formas para prevenir o Covid-19, abastecendo-se com cloroquina, com o consumo de quiabo ou lavando-se com água com carvão quente.

A Lusa percorreu hoje diversas farmácias de Bissau, mas obteve sempre a mesma resposta sobre se havia cloroquina à venda: "Já não há. Acabou".

Uma farmácia relatou que "apareceram uns estrangeiros, europeus", no sábado, e compraram o resto do estoque da cloroquina que ainda lá havia, com o pretexto de que no seu país aquela substância tinha sido banida da venda pública, "há muito tempo".