Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores de Hoteleira do Centro afirmou hoje que a generalidade dos trabalhadores de recolha de resíduos hospitalares das unidades da região Centro está a exercer as suas funções sem proteção face à Covid-19.

Os trabalhadores de recolha de resíduos hospitalares nos estabelecimentos da região Centro, concessionado à empresa Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), "continuam a exercer" a sua tarefa "sem proteção" contra a propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), disse hoje, à agência Lusa, António Baião, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro (STIHTRSC).

"Alguns" daqueles funcionários "já têm proteção", mas "é insuficiente", assegurou António Baião.