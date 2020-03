Actualidade

O tribunal do Porto condenou hoje dois envolvidos em assaltos milionários a carrinhas de valores no Norte - o alegado líder do grupo e o filho de um polícia - a penas de 10 anos de prisão.

Na parte civil, os dois arguidos foram condenados, solidariamente com um terceiro, a pagar 49.920 euros à empresa de segurança ESEGUR, uma das demandantes.

Dois outros arguidos do processo foram condenados, também em cúmulo jurídico, a cinco anos de reclusão, sendo uma destas penas efetiva e outra suspensa por igual período, com regime de prova.