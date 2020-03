Covid-19

O Ministério da Agricultura determinou hoje a suspensão do processo eleitoral na Casa do Douro enquanto vigorar o estado de emergência motivado pela pandemia covid-19.

O ministério referiu, em comunicado, que "tendo em conta o contexto marcado pela pandemia da covid-19 e a necessidade de distanciamento social e de isolamento profilático", decidiu suspender o "processo eleitoral na Casa do Douro, enquanto vigorar o estado de emergência".

As eleições para a Casa do Douro, com sede no Peso da Régua, distrito de Vila Real, estavam marcadas para o dia 16 de maio.