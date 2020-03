Covid-19

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses criticou hoje a falta de informação sobre o número de profissionais no distrito de Viana do Castelo infetados com covid-19 e defendeu que a população deve ter "conhecimento" da "dinâmica" da doença.

"Neste momento, em relação ao distrito de Viana do Castelo, tenho tido contactos com os colegas que estão aí e não temos ainda informação sobre enfermeiros infetados, em quarentena ou em isolamento profilático. Seria bom que não existissem, mas estamos em crer que devem existir", afirmou hoje Guadalupe Simões, da direção nacional do Sindicato de Enfermeiros Portugueses (SEP).

Em declarações por telefone à agência Lusa, Guadalupe Simões disse que "ainda hoje o SEP questionou as autoridades de saúde sobre o número de casos de enfermeiros porque, sistematicamente, esse número não é dado".