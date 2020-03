Actualidade

O inverno passado, que terminou na última sexta-feira, foi o segundo mais quente desde 1931 e classificado como "extremamente quente e seco" em Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No Boletim Climatológico Sazonal, hoje divulgado sobre o inverno 2019/2020, o IPMA diz que mais quente do que este inverno só o de 1990 e que as temperaturas máximas (em média) bateram recordes, nomeadamente em fevereiro, o mais quente de sempre.

O valor médio da temperatura média foi de 11.º celsius, superior ao normal em mais 1,47 graus, diz o IPMA, que regista também valores acima do normal quer nas temperaturas máximas quer nas mínimas.