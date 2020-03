Covid-19

Dois supermercados no centro de Ovar ficaram hoje temporariamente encerrados devido à confirmação de casos de covid-19 entre os funcionários, revelou fonte do município em estado de calamidade pública, sob cerco sanitário e com controlo de fronteiras.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente da autarquia do distrito de Aveiro, Domingos Silva, ao referir que em causa está o 'staff' do Pingo Doce que, na cidade de Ovar, dispõe de um estabelecimento na Rua Aquilino Ribeiro, junto ao rio Cáster, e outro na Rua São João, na zona das Lavouras.

"Vão encerrar a loja e ela abrirá depois com outra equipa", revelou o autarca sobre o supermercado da Aquilino Ribeiro, cujos restantes colaboradores ficam agora em quarentena.