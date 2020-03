Covid-19

A Ibersol, dona de marcas como KFC, decidiu encerrar 159 unidades e manter abertos 182 restaurantes, ainda que com um "baixo nível de atividade", perante o desenvolvimento da pandemia covid-19, foi hoje comunicado ao mercado.

"Informamos que [...] foram analisadas as restrições definidas pelo Governo para a nossa atividade em Portugal e, respeitando a orientação de manter a economia a funcionar, decidimos proceder ao encerramento de 159 unidades, mantendo abertos 182 restaurantes, ainda que operando com um baixo nível de atividade", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa garantiu que vai continuar a monitorizar a evolução da procura, podendo assim ajustar estas decisões.