Covid-19

O presidente da comissão da União Africana pediu hoje aos países do continente que reforcem as medidas de prevenção da pandemia covid-19, sublinhando a importância de "aplicar e fazer aplicar sem falhas" as recomendações científicas.

"Conheço os esforços dos Estados-membros para fazer face à pandemia e encorajo vivamente os governos e as forças políticas, sociais e culturais, a manterem esse esforço, a reforçarem as medidas tomadas e a aplicarem e fazerem aplicar, sem falhas, as orientações das autoridades científicas", disse Moussa Faki Mahamat numa mensagem aos Estados-membros, através das redes sociais da organização.

De acordo com os dados mais recentes, as infeções pelo novo coronavírus em África ultrapassaram já os 1.700 casos confirmados em 45 países, resultando na morte de 52 pessoas.