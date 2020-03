Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,34%, para os 27,16 dólares, no seguimento de medidas de estímulo económico anunciadas pelos EUA.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 37 cêntimos abaixo dos 27,53 dólares com que encerou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent chegou hoje a estar a cair 6%, mas reduziu as perdas depois do anúncio de estímulos feito pela Reserva Federal.