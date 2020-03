Covid-19

A Câmara de Estarreja apelou hoje a que empresas, instituições e lojas locais se limitem ao contacto "mínimo e indispensável" com parceiros de Ovar, município contíguo que se encontra em estado de calamidade pública, sob cerco sanitário geográfico.

Em comunicado, a primeira dessas autarquias do distrito de Aveiro recomenda cautelas também no sentido inverso, para diminuir o risco de contágio pela Covid-19.

O tom da missiva emitida pela Câmara de Estarreja é direto: "Circulação entre os dois municípios só a mínima e indispensável. Apela-se às empresas, instituições e espaços comerciais, localizados em Estarreja, com colaboradores de Ovar, e às empresas, instituições e espaços comerciais, localizados em Ovar, com colaboradores de Estarreja, que procedam ao ajustamento e reorganização do seu funcionamento no sentido de reduzir ao mínimo imprescindível, ou até a zero, o seu efetivo de pessoas no concelho vizinho".