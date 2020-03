Covid-19

Com a maioria das lojas encerradas, o hipermercado, a loja de eletrodomésticos e a farmácia são alguns dos espaços comerciais que mantém o Centro Colombo, em Lisboa, de portas abertas, em consequência da pandemia de covid-19.

"Houve períodos de grande afluência, mas neste momento as pessoas estão a respeitar aquilo que são as diretivas e estão a normalizar o processo, perfeitamente controlado", avançou à Lusa o diretor do hipermercado Continente, David Milheiro, destacando a "total adesão" dos clientes no respeito pelas medidas de limitação de pessoas por área, "com toda a tranquilidade".

Assegurando que o fornecimento está normalizado, David Milheiro explicou que existem produtos com elevada procura, "cuja quantidade pode não ser a suficiente para a procura", nomeadamente álcool e desinfetante, pelo que decidiram limitar a compra, para "que chegue ao máximo de pessoas possível".